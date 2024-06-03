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«Смирись с поражением и найди путь к победе». Синнер — о матче с Муте на «Ролан Гаррос»

«Смирись с поражением и найди путь к победе». Синнер — о матче с Муте на «Ролан Гаррос»
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Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал свою победу в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024 над Корентеном Муте из Франции (79-й в рейтинге ATP). Игра завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:2, 6:1 в пользу итальянца.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Корентен Муте
79
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 2 1
2 		6 6 6
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Смирись с поражением и найди путь к победе. Спасибо за особую атмосферу вчерашнего вечера», — написал Синнер в своём аккаунте в соцсетях.

В 1/4 финала Открытого чемпионата Франции 22-летний итальянский теннисист сыграет с 10-й ракеткой мира из Болгарии Григором Димитровым, обыгравшим в четвёртом круге восьмого номера рейтинга ATP Хуберта Хуркача — 7:6 (7:5), 6:4, 7:6 (7:3).

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, первая ракетка мира серб Новак Джокович является действующим чемпионом турнира.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024 (м)
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