Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Смирись с поражением и найди путь к победе». Синнер — о матче с Муте на «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал свою победу в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024 над Корентеном Муте из Франции (79-й в рейтинге ATP). Игра завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:2, 6:1 в пользу итальянца.

«Смирись с поражением и найди путь к победе. Спасибо за особую атмосферу вчерашнего вечера», — написал Синнер в своём аккаунте в соцсетях.

В 1/4 финала Открытого чемпионата Франции 22-летний итальянский теннисист сыграет с 10-й ракеткой мира из Болгарии Григором Димитровым, обыгравшим в четвёртом круге восьмого номера рейтинга ATP Хуберта Хуркача — 7:6 (7:5), 6:4, 7:6 (7:3).

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, первая ракетка мира серб Новак Джокович является действующим чемпионом турнира.