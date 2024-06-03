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«Это была отличная битва». Циципас вспомнил первый матч с Алькарасом

«Это была отличная битва». Циципас вспомнил первый матч с Алькарасом
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вспомнил первую из пяти встреч с третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом, которая состоялась в 2021 году на US Open.

«Это была отличная битва. Я надеюсь, что матч во вторник снова пройдёт в таком же ключе. Я многому научился из наших поединков, знаю, что должен быть лучше в важные моменты каждого матча», — приводит слова Циципаса Punto de Break.

Напомним, Стефанос Циципас и Карлос Алькарас встретятся в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2024. Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.

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