Диего Шварцман сделал предложение своей девушке

Аргентинский теннисист Диего Шварцман в социальных сетях опубликовал фото со своей девушкой с кольцом на фоне Эйфелевой башни.

«Я закрываю глаза, чтобы не проснуться, и жизнь продолжает быть мечтой, которая стала реальностью. До старости», — написал Шварцман в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Диего Шварцмана

Отметим, что Шварцман не получил уайлд-кард в основную сетку парижского «Шлема». Аргентинец дважды выходил в четвертьфинал (2018 и 2021), ещё один — в полуфинал (2020).

Ранее Диего Шварцман заявил, что планирует завершить профессиональную карьеру уже в следующем сезоне. Это произойдёт в феврале 2025 года на турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Основной турнир Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 26 мая по 9 июня. Действующий чемпион «Ролан Гаррос» — сербский теннисист Новак Джокович.