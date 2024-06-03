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Элина Свитолина — Елена Рыбакина, результат матча 3 июня 2024, счет 2:0, 4-й круг «Ролан Гаррос»

Елена Рыбакина в двух сетах обыграла Свитолину и вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
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Завершился матч четвёртого круга женской части Открытого чемпионата Франции — 2024, в котором встречались украинская теннисистка Элина Свитолина (19-я в рейтинге WTA) и четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана. Игра закончилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу казахстанской теннисистки.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 12:10 МСК
Элина Свитолина
19
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Соперницы провели на корте 1 час 11 минут. Рыбакина пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Свитолиной пять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024 Рыбакина сыграет с победительницей встречи 1/8 финала между 70-й ракеткой мира россиянкой Элиной Аванесян и итальянкой Ясмине Паолини (15-я в рейтинге WTA).

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
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