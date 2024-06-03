Елена Рыбакина в двух сетах обыграла Свитолину и вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Завершился матч четвёртого круга женской части Открытого чемпионата Франции — 2024, в котором встречались украинская теннисистка Элина Свитолина (19-я в рейтинге WTA) и четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана. Игра закончилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу казахстанской теннисистки.
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Соперницы провели на корте 1 час 11 минут. Рыбакина пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Свитолиной пять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024 Рыбакина сыграет с победительницей встречи 1/8 финала между 70-й ракеткой мира россиянкой Элиной Аванесян и итальянкой Ясмине Паолини (15-я в рейтинге WTA).
Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.
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