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Эллен Перес пошутила, что перестала играть одна, чтобы не попасть в статистику Свёнтек

Эллен Перес пошутила, что перестала играть одна, чтобы не попасть в статистику Свёнтек
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Австралийская теннисистка Эллен Перес в шутку сказала, что перестала играть одна, чтобы не играть с первой ракеткой мира Игой Свёнтек, которая четыре года подряд обыгрывает соперницу, чье имя начинается на букву П.

«Вот почему я перестала играть в одиночку. Я отказываюсь быть жертвой», — написала Перес в социальных сетях.

Победы Свёнтек со счетом 6:0, 6:0:

  • 2021 Рим — Плискова 6-0 6-0
  • 2022 Кубок BJK — Присакариу 6-0 6-0
  • 2023 Рим — Павлюченкова 6-0 6-0
  • 2024 «Ролан Гаррос» — Потапова 6-0 6-0

Ига Свёнтек в 1/8 финала женской части «Ролан Гаррос» — 2024 обыграла россиянку Анастасию Потапову и вышла на второе место среди действующих теннисисток по количеству побед со счётом 6:0, 6:0.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Свёнтек сыграет с шестой ракеткой мира Маркетой Вондроушовой из Чехии, которая в 1/8 финала победила сербскую теннисистку Ольгу Данилович — 6:4, 6:2.

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