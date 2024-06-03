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Аванесян — Паолини: россиянка выиграла первый сет в четвёртом круге «Ролан Гаррос»

Аванесян — Паолини: россиянка выиграла первый сет в четвёртом круге «Ролан Гаррос»
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В понедельник, 3 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдёт очередной игровой день. В рамках матча четвёртого круга женской части турнира встречаются российская теннисистка, 70-я ракетка мира Элина Аванесян и итальянка Ясмине Паолини (15-я в рейтинге WTA).

Первый сет завершился со счётом 6:4 в пользу россиянки.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 12:10 МСК
Элина Аванесян
70
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 		0 1
4 		6 4
         
Ясмине Паолини
15
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это первая встреча Элины Аванесян и Ясмине Паолини на турнирах уровня WTA.

Напомним, 1 июня россиянка в третьем круге «Ролан Гаррос» обыграла восьмую ракетку мира Чжэн Циньвэнь из Китая — 3:6, 6:3, 7:6 (10:6).

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

Календарь «Ролан Гаррос»
Турнирная сетка «Ролан Гаррос»
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