Анастасия Потапова и Яна Сизикова уступили паре Доулхайд/Кравчик во втором круге «РГ»

Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова не смогли выйти в третий круг парного разряда «Ролан Гаррос» — 2024. В матче 1/16 финала они уступили американскому дуэту Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик— 6:7 (3:7), 1:6.

Спортсменки провели на корте 1 час 44 минуты. Российские теннисистки реализовали 3 брейк-пойнта из 15 заработанных (20%), допустили четыре двойные ошибки и выполнили одну подачу навылет. Доулхайд/Кравчик сделали две двойные ошибки, выиграли 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных (43%) и сделали два эйса.

Американский дуэт Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик в 1/8 финала парного разряда Открытого чемпионата Франции — 2024 сыграет с российско-китайской парой Вероника Кудерметова/Чань Хаочин.