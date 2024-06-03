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Анастасия Потапова и Яна Сизикова уступили паре Доулхайд/Кравчик во втором круге «РГ»

Анастасия Потапова и Яна Сизикова уступили паре Доулхайд/Кравчик во втором круге «РГ»
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Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова не смогли выйти в третий круг парного разряда «Ролан Гаррос» — 2024. В матче 1/16 финала они уступили американскому дуэту Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик— 6:7 (3:7), 1:6.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 2-й круг
03 июня 2024, понедельник. 12:10 МСК
Кэролайн Доулхайд
США
Кэролайн Доулхайд
Дезире Кравчик
США
Дезире Кравчик
К. Доулхайд Д. Кравчик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		1
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
Яна Сизикова
Россия
Яна Сизикова
А. Потапова Я. Сизикова

Спортсменки провели на корте 1 час 44 минуты. Российские теннисистки реализовали 3 брейк-пойнта из 15 заработанных (20%), допустили четыре двойные ошибки и выполнили одну подачу навылет. Доулхайд/Кравчик сделали две двойные ошибки, выиграли 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных (43%) и сделали два эйса.

Американский дуэт Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик в 1/8 финала парного разряда Открытого чемпионата Франции — 2024 сыграет с российско-китайской парой Вероника Кудерметова/Чань Хаочин.

Турнирная сетка парного разряда «Ролан Гаррос» — 2024
календарь парного разряда «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
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