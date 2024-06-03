«Горжусь тем, как улучшилась за последнее время». Рыбакина — о самосовершенствовании

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана рассказала, что она гордится результатом своей работы за последнее время.

«Мы много работаем с командой. Всегда пытаемся немного подкорректировать технику, и, конечно, на глине мне немного сложнее двигаться, так как я высокая. Но в целом мы делаем хорошую работу, и я очень горжусь тем, как я улучшилась за последние несколько лет», — сказала Рыбакина в послематчевом комментарии.

В матче четвёртого круга женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 Елена Рыбакина обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину (19-я в рейтинге WTA). Игра закончилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу казахстанской теннисистки.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.