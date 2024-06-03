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Паолини обыграла Аванесян в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2024

Паолини обыграла Аванесян в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2024
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В понедельник, 3 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже завершился матч четвёртого круга женской части турнира, где встретились российская теннисистка, 70-я ракетка мира Элина Аванесян и итальянка Ясмине Паолини (15-я в рейтинге WTA).

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 12:10 МСК
Элина Аванесян
70
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		0 1
4 		6 6
         
Ясмине Паолини
15
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини

Матч завершился со счётом 4:6, 6:0, 6:1 в пользу итальянской спортсменки.

Встреча продлилась 1 час 55 минут. В её рамках Паолини ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Аванесян ни одного эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Это была первая встреча Элины Аванесян и Ясмине Паолини на турнирах уровня WTA. Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

Календарь «Ролан Гаррос»
Турнирная сетка «Ролан Гаррос»
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