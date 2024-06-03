«Очень хорошо!» Португальский журналист — о выходе Рыбакиной в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Португальский журналист Хосе Моргадо кратко высказался о выходе казахстанской теннисистки четвёртой ракетки мира Елены Рыбакиной в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2024. Сегодня, 3 июня, в матче четвёртого круга женской части Открытого чемпионата Франции она обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину (19-я в рейтинге WTA) со счётом 6:4, 6:3.
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«Очень хорошо!» — написал теннисный обозреватель в своём аккаунте в соцсетях.
За весь турнир Рыбакина не проиграла ни одного сета. В 1/4 финала «Ролан Гаррос» она сыграет с обидчицей российской теннисистки Элины Аванесян итальянкой Ясмине Паолини (15-я в рейтинге WTA).
Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.
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