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«Очень хорошо!» Португальский журналист — о выходе Рыбакиной в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

«Очень хорошо!» Португальский журналист — о выходе Рыбакиной в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
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Португальский журналист Хосе Моргадо кратко высказался о выходе казахстанской теннисистки четвёртой ракетки мира Елены Рыбакиной в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2024. Сегодня, 3 июня, в матче четвёртого круга женской части Открытого чемпионата Франции она обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину (19-я в рейтинге WTA) со счётом 6:4, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 12:10 МСК
Элина Свитолина
19
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Очень хорошо!» — написал теннисный обозреватель в своём аккаунте в соцсетях.

За весь турнир Рыбакина не проиграла ни одного сета. В 1/4 финала «Ролан Гаррос» она сыграет с обидчицей российской теннисистки Элины Аванесян итальянкой Ясмине Паолини (15-я в рейтинге WTA).

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
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