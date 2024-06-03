Арина Соболенко вышла в 1/4 финала «РГ», где может встретиться с Миррой Андреевой

Завершился матч четвёртого круга женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 между белорусской теннисисткой, второй ракеткой мира Ариной Соболенко и Эммой Наварро из США (24-я в рейтинге WTA). Победу одержала белоруска со счётом 6:2, 6:3.
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Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. На счету Соболенко 7 эйсов и 4 реализованных брейк-пойнта из 7 заработанных. Белоруска не допустила ни одной двойной ошибки. Американская теннисистка четыре раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и не смогла заработать ни одного брейк-пойнта.
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024 Соболенко сыграет с победительницей встречи 1/8 финала между 38-й ракеткой мира Миррой Андреевой и бывшей российской теннисисткой, ныне представляющей Францию, Варварой Грачёвой (88-я в рейтинге WTA).
Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши, в финале «Ролан Гаррос» — 2023 обыгравшая чешскую теннисистку Каролину Мухову — 6:2, 5:7, 6:4.
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