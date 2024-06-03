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Арина Соболенко — Эмма Наварро, результат матча 3 июня 2024, счет 2:0, 4-й круг «Ролан Гаррос»

Арина Соболенко вышла в 1/4 финала «РГ», где может встретиться с Миррой Андреевой
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Завершился матч четвёртого круга женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 между белорусской теннисисткой, второй ракеткой мира Ариной Соболенко и Эммой Наварро из США (24-я в рейтинге WTA). Победу одержала белоруска со счётом 6:2, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 13:40 МСК
Эмма Наварро
24
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. На счету Соболенко 7 эйсов и 4 реализованных брейк-пойнта из 7 заработанных. Белоруска не допустила ни одной двойной ошибки. Американская теннисистка четыре раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и не смогла заработать ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024 Соболенко сыграет с победительницей встречи 1/8 финала между 38-й ракеткой мира Миррой Андреевой и бывшей российской теннисисткой, ныне представляющей Францию, Варварой Грачёвой (88-я в рейтинге WTA).

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши, в финале «Ролан Гаррос» — 2023 обыгравшая чешскую теннисистку Каролину Мухову — 6:2, 5:7, 6:4.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Календарь Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
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