Сегодня, 3 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходят матчи очередного игрового дня Открытого чемпионата Франции — 2024.

В эти минуты чемпион US Open — 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев играет с Алексом де Минором из Австралии (11-й в рейтинге ATP).

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на следующий вопрос: Какого результата Даниил Медведев добьётся на «Ролан Гаррос» — 2024?

Алекс де Минор и Даниил Медведев провели между собой восемь встреч на турнирах ATP. Все матчи прошли на хардовом покрытии. Счёт личных встреч 6-2 в пользу россиянина.

«Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин пройдёт с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович.