Элина Аванесян прокомментировала поражение в четвёртом раунде «Ролан Гаррос»

70-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян высказалась о проигранном матче четвёртого круга женской части «Ролан Гаррос» — 2024. Сегодня, 3 июня, она уступила итальянке Ясмине Паолини (15-я в рейтинге WTA) со счётом 6:4, 0:6, 1:6.

«Я рассчитывала на продолжение после первого сета, к сожалению, такого не было. Я очень старалась, очень довольна тем, что показала. Я вышла опустошённая с корта — сделала всё, что могла. В первом сете хорошо отыграла, оставила все свои силы. Но надо отдать должное сопернице, которая хорошо отыграла. Я пыталась, но сегодня такой вот результат», — сказала Аванесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Паолини сыграет с четвёртой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.