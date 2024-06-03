Элина Аванесян прокомментировала поражение в четвёртом раунде «Ролан Гаррос»

70-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян высказалась о проигранном матче четвёртого круга женской части «Ролан Гаррос» — 2024. Сегодня, 3 июня, она уступила итальянке Ясмине Паолини (15-я в рейтинге WTA) со счётом 6:4, 0:6, 1:6.
|1
|2
|3
|
|0
|1
|
|6
|6
«Я рассчитывала на продолжение после первого сета, к сожалению, такого не было. Я очень старалась, очень довольна тем, что показала. Я вышла опустошённая с корта — сделала всё, что могла. В первом сете хорошо отыграла, оставила все свои силы. Но надо отдать должное сопернице, которая хорошо отыграла. Я пыталась, но сегодня такой вот результат», — сказала Аванесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Паолини сыграет с четвёртой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.
- 3 июня 2024
-
16:43
-
16:42
-
16:32
-
16:10
-
15:57
-
15:46
-
15:45
-
15:37
-
15:34
-
15:25
-
15:24
-
15:07
-
14:50
-
14:28
-
14:09
-
13:55
-
13:46
-
13:33
-
13:19
-
13:03
-
13:03
-
12:14
-
12:00
-
11:36
-
11:35
-
11:30
-
11:18
-
11:07
-
11:00
-
10:46
-
10:40
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
10:00