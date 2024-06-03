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Элина Аванесян прокомментировала поражение в четвёртом раунде «Ролан Гаррос»

Элина Аванесян прокомментировала поражение в четвёртом раунде «Ролан Гаррос»
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70-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян высказалась о проигранном матче четвёртого круга женской части «Ролан Гаррос» — 2024. Сегодня, 3 июня, она уступила итальянке Ясмине Паолини (15-я в рейтинге WTA) со счётом 6:4, 0:6, 1:6.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 12:10 МСК
Элина Аванесян
70
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		0 1
4 		6 6
         
Ясмине Паолини
15
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини

«Я рассчитывала на продолжение после первого сета, к сожалению, такого не было. Я очень старалась, очень довольна тем, что показала. Я вышла опустошённая с корта — сделала всё, что могла. В первом сете хорошо отыграла, оставила все свои силы. Но надо отдать должное сопернице, которая хорошо отыграла. Я пыталась, но сегодня такой вот результат», — сказала Аванесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Паолини сыграет с четвёртой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024 (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024 (ж)
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