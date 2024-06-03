Елена Рыбакина вышла в девятый четвертьфинал WTA в 2024 году

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана в девятый раз вышла в четвертьфинал WTA в 2024 году – это рекорд в карьере Рыбакиной. Также это лучший результат по количеству четвертьфиналов в 2024 году: у Иги Свёнтек — восемь, у Кори Гауфф – семь.

Отметим, что выход в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — повторение лучшего достижения Рыбакиной на парижском турнире «Большого шлема». В 2021 году Рыбакина также дошла до четвертьфинала, но уступила Анастасии Павлюченковой.

В следующем круге открытого чемпионата Франции — 2024 Рыбакина поборется с итальянкой Ясмине Паолини.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.