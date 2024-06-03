Медведев — де Минор: россиянин выиграл первый сет четвёртого круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 3 июня, в рамках Открытого чемпионата Франции — 2024 в матче четвёртого круга играют пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и австралиец Алекс де Минор (11-й в рейтинге ATP).
Первый сет завершился со счётом 6:4 в пользу россиянина.
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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между россиянином и представителем Австралии.
Алекс де Минор и Даниил Медведев провели между собой восемь встреч на турнирах ATP. Все матчи прошли на хардовом покрытии. Счёт личных встреч 6-2 в пользу россиянина.
Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, обыгравший в финале «Ролан Гаррос» — 2023 норвежца Каспера Рууда — 7:6, 6:3, 7:5.
- 3 июня 2024
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