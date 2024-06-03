Аванесян: хотела показать сегодня всё, вложила все силы. Я довольна матчем

70-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян прокомментировала проигранный матч четвёртого круга женской части «Ролан Гаррос» — 2024. Сегодня, 3 июня, она уступила итальянке Ясмине Паолини (15-я в рейтинге WTA) со счётом 6:4, 0:6, 1:6.
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«Я немного подустала уже, даже после первого сета уже, где вложила все свои силы. Она намного активнее была, сильнее, поэтому всё так сложилось.
У меня была единственная цель — показать всё, что у меня есть на сегодняшний день: бегать — пока не устану. Мне кажется, что я это сделала. Я довольна сегодняшним днём», — сказала Аванесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
21-летняя россиянка впервые в карьере проиграла теннисистке из топ-15. За два сезона она шесть раз встречалась с теннисистками, которые находятся выше 16-й строчки мирового рейтинга WTA.
- 3 июня 2024
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