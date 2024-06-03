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Аванесян: хотела показать сегодня всё, вложила все силы. Я довольна матчем

Аванесян: хотела показать сегодня всё, вложила все силы. Я довольна матчем
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70-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян прокомментировала проигранный матч четвёртого круга женской части «Ролан Гаррос» — 2024. Сегодня, 3 июня, она уступила итальянке Ясмине Паолини (15-я в рейтинге WTA) со счётом 6:4, 0:6, 1:6.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 12:10 МСК
Элина Аванесян
70
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		0 1
4 		6 6
         
Ясмине Паолини
15
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини

«Я немного подустала уже, даже после первого сета уже, где вложила все свои силы. Она намного активнее была, сильнее, поэтому всё так сложилось.

У меня была единственная цель — показать всё, что у меня есть на сегодняшний день: бегать — пока не устану. Мне кажется, что я это сделала. Я довольна сегодняшним днём», — сказала Аванесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

21-летняя россиянка впервые в карьере проиграла теннисистке из топ-15. За два сезона она шесть раз встречалась с теннисистками, которые находятся выше 16-й строчки мирового рейтинга WTA.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
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