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Аванесян: старалась давить ментально, но физически я подустала

Аванесян: старалась давить ментально, но физически я подустала
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70-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян рассказала о причинах поражения (6:4, 0:6, 1:6) от итальянки Ясмине Паолини (15-я в рейтинге WTA) в матче четвёртого круга женской части «Ролан Гаррос» — 2024.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 12:10 МСК
Элина Аванесян
70
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		0 1
4 		6 6
         
Ясмине Паолини
15
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини

«Я занервничала при счёте, но и физически немного подустала. Старалась давить ментально, насколько я могу. Никто не знает, оказался ли ключевым момент при счёте 5:2. И никто не узнает, к сожалению. Я уже сказала, что соперница хорошо отыграла», — сказала Аванесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

21-летняя россиянка впервые в карьере проиграла теннисистке из топ-15. За два сезона она шесть раз встречалась с теннисистками, которые находятся выше 16-й строчки мирового рейтинга WTA.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Календарь Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
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