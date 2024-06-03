Аванесян: старалась давить ментально, но физически я подустала
Поделиться
70-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян рассказала о причинах поражения (6:4, 0:6, 1:6) от итальянки Ясмине Паолини (15-я в рейтинге WTA) в матче четвёртого круга женской части «Ролан Гаррос» — 2024.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 12:10 МСК
70
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|1
|
|6
|6
15
Ясмине Паолини
Я. Паолини
«Я занервничала при счёте, но и физически немного подустала. Старалась давить ментально, насколько я могу. Никто не знает, оказался ли ключевым момент при счёте 5:2. И никто не узнает, к сожалению. Я уже сказала, что соперница хорошо отыграла», — сказала Аванесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
21-летняя россиянка впервые в карьере проиграла теннисистке из топ-15. За два сезона она шесть раз встречалась с теннисистками, которые находятся выше 16-й строчки мирового рейтинга WTA.
Комментарии
- 3 июня 2024
-
16:43
-
16:42
-
16:32
-
16:10
-
15:57
-
15:46
-
15:45
-
15:37
-
15:34
-
15:25
-
15:24
-
15:07
-
14:50
-
14:28
-
14:09
-
13:55
-
13:46
-
13:33
-
13:19
-
13:03
-
13:03
-
12:14
-
12:00
-
11:36
-
11:35
-
11:30
-
11:18
-
11:07
-
11:00
-
10:46
-
10:40
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
10:00