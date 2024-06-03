Аванесян: старалась давить ментально, но физически я подустала

70-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян рассказала о причинах поражения (6:4, 0:6, 1:6) от итальянки Ясмине Паолини (15-я в рейтинге WTA) в матче четвёртого круга женской части «Ролан Гаррос» — 2024.

«Я занервничала при счёте, но и физически немного подустала. Старалась давить ментально, насколько я могу. Никто не знает, оказался ли ключевым момент при счёте 5:2. И никто не узнает, к сожалению. Я уже сказала, что соперница хорошо отыграла», — сказала Аванесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

21-летняя россиянка впервые в карьере проиграла теннисистке из топ-15. За два сезона она шесть раз встречалась с теннисистками, которые находятся выше 16-й строчки мирового рейтинга WTA.