«Солидно». Пресс-служба «Ролан Гаррос» — о победе Соболенко над Наварро

В пресс-службе «Ролан Гаррос» отреагировали на победу второй ракетки мира Арины Соболенко над Эммой Наварро из США (24-я в рейтинге WTA) в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции — 2024.

«Солидное выступление Арины», — написано в социальных сетях «Ролан Гаррос».

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024 Соболенко сыграет с победительницей встречи 1/8 финала между 38-й ракеткой мира Миррой Андреевой и бывшей российской теннисисткой, ныне представляющей Францию, Варварой Грачёвой (88-я в рейтинге WTA).

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши, в финале «Ролан Гаррос» — 2023 обыгравшая чешскую теннисистку Каролину Мухову — 6:2, 5:7, 6:4.