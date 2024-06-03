Медведев — де Минор: россиянин проиграл второй сет в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 3 июня, в рамках Открытого чемпионата Франции — 2024 в матче четвёртого круга играют пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и австралиец Алекс де Минор (11-й в рейтинге ATP).

Второй сет завершился со счётом 6:2 в пользу австралийца.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между россиянином и представителем Австралии.

После 3:2 во втором сете в пользу де Минора россиянин взял медицинский тайм-аут из-за мозолей.

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, обыгравший в финале «Ролан Гаррос» — 2023 норвежца Каспера Рууда — 7:6, 6:3, 7:5.