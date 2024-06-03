«Тяжёлый соперник». Елена Рыбакина — о предстоящем четвертьфинале «РГ» с Паолини

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана поделилась ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2024 с итальянской теннисисткой Ясмине Паолини (15-я в рейтинге WTA).
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«Тяжёлый соперник. Последний раз мы играли в Штутгарте, было три сета. Я вела. Она хорошо двигалась и сильно била по мячу. Придётся много работать ногами. Я постараюсь фокусироваться на себе. Мы хорошо друг друга знаем, она сейчас хорошо играет. С Элиной был тяжёлый матч. Посмотрим», — сказала казахстанская теннисистка на пресс-конференции.
Рыбакина и Паолини провели между собой три встречи на турнирах WTA. В двух из них победу одержала казахстанская теннисистка (обе — на грунте). Единственный матч на хардовом покрытии завершился победой итальянки на отказе Рыбакиной. При счёте 6:4, 2:5 спортсменка из Казахстана не смогла продолжить встречу. В феврале этого года теннисистки должны были сыграть в четвертьфинале хардового турнира в Дубае (ОАЭ), но матч не состоялся из-за неявки Рыбакиной.
- 3 июня 2024
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