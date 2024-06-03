Циципас и Бадоса снялись с микста на «Ролан Гаррос»

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас и Паула Бадоса из Испании (139-я в рейтинге WTA) снялись с микста на «Ролан Гаррос» — 2024.

Сегодня, 3 июня, в первом круге пара должна была встретиться с Эной Сибахарой и Натаниэлем Ламмонсом. Те прошли во второй раунд без борьбы.

Напомним, в одиночном турнире на «Ролан Гаррос» Циципас сыграет в 1/4 финала с третьей ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом. Также в парном разряде Стефанос с братом Петросом поборются с Иваном Додигом и Остином Крайчеком.

Паула Бадоса в одиночном разряде в матче третьего круга «Ролан Гаррос» проиграла второй ракетке мира белорусской теннисистке Арине Соболенко.