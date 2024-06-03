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«Цель всегда — победа». Рыбакина — о перспективах выиграть титул на «Ролан Гаррос» — 2024

«Цель всегда — победа». Рыбакина — о перспективах выиграть титул на «Ролан Гаррос» — 2024
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Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана ответила на вопрос о возможной победе на «Ролан Гаррос» — 2024.

«Конечно, цель всегда – победа, но сейчас я фокусируюсь на каждом следующем матче. Только что увидела, что Ясмине выиграла, так что готовлюсь к этому матчу. Думаю, сейчас я очень хорошо играю. Я уже говорила, что у меня были проблемы со сном, некоторые проблемы по здоровью. Мне кажется, в последние недели я потеряла немного в физике, в весе. Но я уверена в себе и чувствую себя великолепно. Рада, что удаётся закрыть матчи в двух сетах», — сказала казахстанская теннисистка на пресс-конференции.

Сегодня, 3 июня, в матче четвёртого круга женской части Открытого чемпионата Франции Рыбакина обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину (19-я в рейтинге WTA) со счётом 6:4, 6:3. В 1/4 финала «Ролан Гаррос» она сразится с обидчицей российской теннисистки Элины Аванесян итальянкой Ясмине Паолини (15-я в рейтинге WTA).

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
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