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Медведев — де Минор: россиянин проиграл третий сет в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос»

Медведев — де Минор: россиянин проиграл третий сет в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 3 июня, в рамках Открытого чемпионата Франции — 2024 в матче четвёртого круга играют пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и австралиец Алекс де Минор (11-й в рейтинге ATP).

Третий сет завершился со счётом 6:1 в пользу австралийца.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 14:30 МСК
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
4-й сет
2 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 1
6 		2 1 0
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между россиянином и представителем Австралии.

Напомним, во втором сете Даниил Медведев взял медицинский тайм-аут из-за мозолей. Сейчас общий счёт по сетам 2:1 в пользу де Минора.

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, обыгравший в финале «Ролан Гаррос» — 2023 норвежца Каспера Рууда — 7:6, 6:3, 7:5.

Календарь «Ролан Гаррос»
Турнирная сетка «Ролан Гаррос»
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