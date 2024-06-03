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Елена Рыбакина рассказала, что ей мешает стать первой ракеткой мира

Елена Рыбакина рассказала, что ей мешает стать первой ракеткой мира
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Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана рассказала о своих шансах стать первой ракеткой мира.

«Это ещё и от других игроков зависит. Стараюсь быть солидной в ключевые моменты. Каждый раз в матчах с Ариной или Игой всё решает пара розыгрышей. С ними всегда тяжёлые матчи. Они тоже потрясающе выступают. Это соревнование», — сказала казахстанская теннисистка на пресс-конференции.

Наивысшей позицией Рыбакиной в рейтинге WTA является третья строчка (в июне 2023 года). На данный момент первая ракетка мира — польская теннисистка Ига Свёнтек. Белоруска Арина Соболенко — на второй позиции.

Сегодня, 3 июня, в матче четвёртого круга женской части Открытого чемпионата Франции Рыбакина обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину (19-я в рейтинге WTA) со счётом 6:4, 6:3. В 1/4 финала «Ролан Гаррос» она сразится с обидчицей российской теннисистки Элины Аванесян итальянкой Ясмине Паолини (15-я в рейтинге WTA).

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