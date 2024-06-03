17-летний российский теннисист Егор Плешивцев вышел во второй круг юниорского «Ролан Гаррос» — 2024. В матче 1/32 финала он в трёх сетах обыграл 18-летнего австралийца Павле Маринкова — 5:7, 6:4, 6:2.

Спортсмены провели на корте 2 часа 16 минут. Во втором круге Плешивцев встретится с 12-м сеяным на турнире колумбийским теннисистом Мигелем Тобоном.

Ранее во второй круг юниорского «Ролан Гаррос» пробился 17-летний российский теннисист Даниил Саркисян.

Плешивцев располагается на 56-й строчке в рейтинге ITF. На юниорских турнирах он одержал 82 победы и потерпел 47 поражений, на счету уже два юниорских титула: в 2022 году он выиграл соревнование категории J5 в Ташкенте, а годом позже взял J300 в Дурбане (ЮАР). На взрослом уровне у Плешивцева два поражения в двух встречах на турнирах ITF.