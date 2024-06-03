Рыбакина назвала свой любимый турнир «Большого шлема»

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Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана заявила, что Уимблдон является её любимым турниром категории «Большого шлема».

«Наверное, Уимблдон. Это главное достижение. Любой турнир «Большого шлема» – потрясающий, когда стадион битком, но о Уимблдоне я мечтала с детства», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Сегодня, 3 июня, в матче четвёртого круга женской части Открытого чемпионата Франции Рыбакина обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину (19-я в рейтинге WTA) со счётом 6:4, 6:3. В 1/4 финала «Ролан Гаррос» она сразится с обидчицей российской теннисистки Элины Аванесян итальянкой Ясмине Паолини (15-я в рейтинге WTA).

«Ролан Гаррос» — 2024 у женщин проходит с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.