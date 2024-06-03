Даниил Медведев завершил выступление на «Ролан Гаррос», уступив де Минору

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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на «Ролан Гаррос» — 2024.

В матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции Медведев уступил австралийцу Алексу де Минору (11-й в рейтинге ATP). Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:2, 6:1, 6:3 в пользу представителя Австралии.

Продолжительность матча составила 2 часа 50 минут. За это время Медведев выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету де Минора семь эйсов, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.

Де Минор впервые в карьере сыграет в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Его соперником станет победитель пары Александр Зверев — Хольгер Руне.

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, обыгравший в финале «Ролан Гаррос» — 2023 норвежца Каспера Рууда — 7:6, 6:3, 7:5.