Рыбакина выделила теннисистку с самой сильной подачей в туре

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина считает, что вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко обладает самой мощной подачей в женском туре.

«Арина – очень мощный игрок, и у неё очень хорошая подача. Я тоже могу быстро подавать, но мне кажется, её мяч летит немного сильнее. Против неё непросто играть», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Сегодня, 3 июня, в матче четвёртого круга женской части Открытого чемпионата Франции Рыбакина победила украинскую теннисистку Элину Свитолину (19-я в рейтинге WTA) со счётом 6:4, 6:3. В 1/4 финала «Ролан Гаррос» она сыграет с итальянкой Ясмине Паолини (15-я в рейтинге WTA).

«Ролан Гаррос» — 2024 у женщин проходит с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.