Ольховский высказался о вылете Медведева в четвёртом круге «Ролан Гаррос»
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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал поражение пятой ракетки мира Даниила Медведева в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024, где он встречался с представителем Австралии Алексом де Минорем (11-й в рейтинге ATP).
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 14:30 МСК
11
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
3 : 1
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5
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Де Минор немного удивил. Он удивил тем, что не спешил, играл размеренно, чётко и стабильно. Игра от обороны, которая обычно Даниилу приносит успех, сегодня не очень сработала. Де Минор обычно играет более активно, ближе в корте — здесь он немного оттянулся и играл действительно размеренно», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Де Минор впервые в карьере сыграет в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Его соперником станет победитель пары Александр Зверев — Хольгер Руне.
Комментарии
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