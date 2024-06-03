Ольховский высказался о вылете Медведева в четвёртом круге «Ролан Гаррос»

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал поражение пятой ракетки мира Даниила Медведева в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024, где он встречался с представителем Австралии Алексом де Минорем (11-й в рейтинге ATP).

«Де Минор немного удивил. Он удивил тем, что не спешил, играл размеренно, чётко и стабильно. Игра от обороны, которая обычно Даниилу приносит успех, сегодня не очень сработала. Де Минор обычно играет более активно, ближе в корте — здесь он немного оттянулся и играл действительно размеренно», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Де Минор впервые в карьере сыграет в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Его соперником станет победитель пары Александр Зверев — Хольгер Руне.