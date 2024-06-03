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Ольховский высказался о вылете Медведева в четвёртом круге «Ролан Гаррос»

Ольховский высказался о вылете Медведева в четвёртом круге «Ролан Гаррос»
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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал поражение пятой ракетки мира Даниила Медведева в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024, где он встречался с представителем Австралии Алексом де Минорем (11-й в рейтинге ATP).

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 14:30 МСК
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		2 1 3
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Де Минор немного удивил. Он удивил тем, что не спешил, играл размеренно, чётко и стабильно. Игра от обороны, которая обычно Даниилу приносит успех, сегодня не очень сработала. Де Минор обычно играет более активно, ближе в корте — здесь он немного оттянулся и играл действительно размеренно», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Де Минор впервые в карьере сыграет в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Его соперником станет победитель пары Александр Зверев — Хольгер Руне.

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