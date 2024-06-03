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«Были более радужные ожидания». Ольховский — о выступлении россиян на «Ролан Гаррос»

«Были более радужные ожидания». Ольховский — о выступлении россиян на «Ролан Гаррос»
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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал выступление представителей России на Открытом чемпионате Франции — 2024.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 14:30 МСК
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		2 1 3
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Не самый удачный турнир «Большого шлема» для россиян. До начала турнира мало кто предполагал, что никто из ребят не доберётся даже до восьмёрки. Были более радужные ожидания. Но спорт есть спорт. На этом турниры не заканчиваются. Ребята хорошо играют, поэтому результаты будут», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 3 июня, своё выступление на турнире завершил россиянин Даниил Медведев, который в матче 1/8 финала уступил австралийцу Алексу де Минору (11-й в рейтинге ATP). Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:2, 6:1, 6:3 в пользу представителя Австралии.

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