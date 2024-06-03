Вихлянцева: проход Медведева так далеко на «Ролан Гаррос» — огромный прогресс

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева оценила выступление пятой ракетки мира Даниила Медведева на Открытом чемпионате Франции — 2024.
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«Поражение Медведева, я думаю, не стало каким-то особым удивлением у экспертов. Де Минор находится всегда в хорошей форме. Если сравнивать Медведева и де Минора на грунте, то, наверное, многие выбрали бы австралийца фаворитом. На другом покрытии Медведев может обыграть и превзойти во многих показателях.
Первый сет Даниил выиграл, но потом цепкость де Минора и хорошая игра не дала себя задерживать. И он хорошо продолжил — выиграл три сета подряд.
Проход Медведева так далеко на «Ролан Гаррос» — огромный прогресс. Будем надеяться, что в следующем году Даниил пройдёт ещё дальше по турнирной сетке. Уже сейчас он готов выходить в полуфинал и финал именно на грунте. Но пока что бывают такие соперники, которые ему неудобны. При борьбе они, конечно, обыгрывают его», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 3 июня 2024
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