Вихлянцева: проход Медведева так далеко на «Ролан Гаррос» — огромный прогресс

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева оценила выступление пятой ракетки мира Даниила Медведева на Открытом чемпионате Франции — 2024.

«Поражение Медведева, я думаю, не стало каким-то особым удивлением у экспертов. Де Минор находится всегда в хорошей форме. Если сравнивать Медведева и де Минора на грунте, то, наверное, многие выбрали бы австралийца фаворитом. На другом покрытии Медведев может обыграть и превзойти во многих показателях.

Первый сет Даниил выиграл, но потом цепкость де Минора и хорошая игра не дала себя задерживать. И он хорошо продолжил — выиграл три сета подряд.

Проход Медведева так далеко на «Ролан Гаррос» — огромный прогресс. Будем надеяться, что в следующем году Даниил пройдёт ещё дальше по турнирной сетке. Уже сейчас он готов выходить в полуфинал и финал именно на грунте. Но пока что бывают такие соперники, которые ему неудобны. При борьбе они, конечно, обыгрывают его», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.