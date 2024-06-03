Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вихлянцева: проход Медведева так далеко на «Ролан Гаррос» — огромный прогресс

Вихлянцева: проход Медведева так далеко на «Ролан Гаррос» — огромный прогресс
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева оценила выступление пятой ракетки мира Даниила Медведева на Открытом чемпионате Франции — 2024.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 14:30 МСК
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		2 1 3
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Поражение Медведева, я думаю, не стало каким-то особым удивлением у экспертов. Де Минор находится всегда в хорошей форме. Если сравнивать Медведева и де Минора на грунте, то, наверное, многие выбрали бы австралийца фаворитом. На другом покрытии Медведев может обыграть и превзойти во многих показателях.

Первый сет Даниил выиграл, но потом цепкость де Минора и хорошая игра не дала себя задерживать. И он хорошо продолжил — выиграл три сета подряд.

Проход Медведева так далеко на «Ролан Гаррос» — огромный прогресс. Будем надеяться, что в следующем году Даниил пройдёт ещё дальше по турнирной сетке. Уже сейчас он готов выходить в полуфинал и финал именно на грунте. Но пока что бывают такие соперники, которые ему неудобны. При борьбе они, конечно, обыгрывают его», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android