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Селиваненко — о поражении Медведева: де Минору на корте удавалось практически всё

Селиваненко — о поражении Медведева: де Минору на корте удавалось практически всё
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Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко прокомментировал поражение пятой ракетки мира Даниила Медведева на Открытом чемпионате Франции — 2024, где в матче 1/8 финала он встречался с представителем Австралии Алексом де Минорем (11-й в рейтинге ATP).

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 14:30 МСК
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		2 1 3
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Сегодня был тот день, когда Алексу де Минору на корте удавалось практически всё. Он после первого проигранного сета смог сначала навязать борьбу, а потом – перехватить инициативу и довести матч до победы.

Что касается ранних вылетов российских теннисистов с «Ролан Гаррос», то не вижу смысла обобщать выступления разных игроков. У каждого из них своя история и свои итоги», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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