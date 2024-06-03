Селиваненко — о поражении Медведева: де Минору на корте удавалось практически всё

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко прокомментировал поражение пятой ракетки мира Даниила Медведева на Открытом чемпионате Франции — 2024, где в матче 1/8 финала он встречался с представителем Австралии Алексом де Минорем (11-й в рейтинге ATP).

«Сегодня был тот день, когда Алексу де Минору на корте удавалось практически всё. Он после первого проигранного сета смог сначала навязать борьбу, а потом – перехватить инициативу и довести матч до победы.

Что касается ранних вылетов российских теннисистов с «Ролан Гаррос», то не вижу смысла обобщать выступления разных игроков. У каждого из них своя история и свои итоги», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.