Джоковичу понадобился медицинский перерыв во втором сете матча с Серундоло

В эти минуты проходит матч 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024 между первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем и представителем Аргентины Франсиско Серундоло. Во втором сете Джоковичу понадобился медицинский перерыв из-за проблем с ногой. Отметим, Джокович вышел на матч с пластырем на месте повреждения.
На данный момент Джокович продолжает выступление в матче. Он одержал уверенную победу в первом сете со счётом 6:1. Победитель матча встретится в сильнейшим в паре Тейлор Фритц — Каспер Рууд.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|3
|
|7
|6
Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, обыгравший в финале «Ролан Гаррос» — 2023 норвежца Каспера Рууда — 7:6, 6:3, 7:5.
- 3 июня 2024
-
19:55
-
19:36
-
19:20
-
19:15
-
19:10
-
18:57
-
18:52
-
18:44
-
18:36
-
18:15
-
18:11
-
17:45
-
17:40
-
17:37
-
17:20
-
17:20
-
17:20
-
17:17
-
16:59
-
16:43
-
16:42
-
16:32
-
16:10
-
15:57
-
15:46
-
15:45
-
15:37
-
15:34
-
15:25
-
15:24
-
15:07
-
14:50
-
14:28
-
14:09
-
13:55