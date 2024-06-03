Джоковичу понадобился медицинский перерыв во втором сете матча с Серундоло

В эти минуты проходит матч 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024 между первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем и представителем Аргентины Франсиско Серундоло. Во втором сете Джоковичу понадобился медицинский перерыв из-за проблем с ногой. Отметим, Джокович вышел на матч с пластырем на месте повреждения.

На данный момент Джокович продолжает выступление в матче. Он одержал уверенную победу в первом сете со счётом 6:1. Победитель матча встретится в сильнейшим в паре Тейлор Фритц — Каспер Рууд.

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, обыгравший в финале «Ролан Гаррос» — 2023 норвежца Каспера Рууда — 7:6, 6:3, 7:5.