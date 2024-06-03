Андреева — Грачёва: россиянка одержала победу в первом сете матча «Ролан Гаррос» — 2024

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Сегодня, 3 июня, в рамках Открытого чемпионата Франции — 2024 проходит матч четвёртого круга, в котором встречаются 38-я ракетка мира Мирра Андреева и бывшая российская теннисистка, ныне представляющая Францию, Варвара Грачёва (88-я в рейтинге WTA).

Представительница России одержала победу в первом сете матча за выход в четвертьфинал. Сет закончился со счётом 7:5 в пользу Андреевой.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между российской и французской теннисистками.

Ранее 17-летняя Мирра Андреева и 23-летняя Варвара Грачёва ни разу не встречались на турнирах уровня WTA.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши, в финале «Ролан Гаррос» — 2023 обыгравшая чешскую теннисистку Каролину Мухову — 6:2, 5:7, 6:4.