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Медведев — об Андреевой: Мирра может выиграть всё, она очень талантлива

Медведев — об Андреевой: Мирра может выиграть всё, она очень талантлива
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев положительно высказался о 38-й ракетке мира Мирре Андреевой из России.

«Мирра может выиграть всё, она очень талантлива. Видно, что она любит работать, тренироваться. Надеюсь, что здесь она зайдёт далеко. Мы не знаем друг друга очень близко, но играли микст зимой. Желаю ей лучшего», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 3 июня, в рамках Открытого чемпионата Франции — 2024 проходит матч четвёртого круга, в котором встречаются 38-я ракетка мира Мирра Андреева и бывшая российская теннисистка, ныне представляющая Францию, Варвара Грачёва (88-я в рейтинге WTA).

Представительница России одержала победу в первом сете матча за выход в четвертьфинал. Сет закончился со счётом 7:5 в пользу Андреевой.

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