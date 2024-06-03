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Даниил Медведев высказался о своём выступлении на «Ролан Гаррос» — 2024

Даниил Медведев высказался о своём выступлении на «Ролан Гаррос» — 2024
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024. Россиянин уступил австралийцу Алексу де Минору (11-й в рейтинге ATP). Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:2, 6:1, 6:3 в пользу представителя Австралии.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 14:30 МСК
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		2 1 3
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«На этом турнире моя подача работала хорошо. Но на грунте подача решает не так хорошо. Надежда, что я продолжу так подавать на траве и харде. Это будет хорошая помощь», — приводит слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Де Минор впервые в карьере сыграет в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Его соперником станет победитель пары Александр Зверев — Хольгер Руне.

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.

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