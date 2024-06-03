Даниил Медведев высказался о своём выступлении на «Ролан Гаррос» — 2024

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024. Россиянин уступил австралийцу Алексу де Минору (11-й в рейтинге ATP). Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:2, 6:1, 6:3 в пользу представителя Австралии.
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«На этом турнире моя подача работала хорошо. Но на грунте подача решает не так хорошо. Надежда, что я продолжу так подавать на траве и харде. Это будет хорошая помощь», — приводит слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Де Минор впервые в карьере сыграет в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Его соперником станет победитель пары Александр Зверев — Хольгер Руне.
Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.
- 3 июня 2024
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