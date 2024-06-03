Даниил Медведев объяснил поражение от де Минора на «Ролан Гаррос»
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от австралийца Алекса де Минора в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024.
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 14:30 МСК
11
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
3 : 1
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5
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Уровень Алекса был выше моего, это началось с 2:1 в первом сете. После моего брейка я выиграл одно очко на его подаче, а на моей были страшные геймы. Я старался, боролся, но он находил решение каждому моему удару и ответу. Алекс играл лучше, я не смог поднять свой уровень и выиграть», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Де Минор впервые в карьере сыграет в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Его соперником станет победитель пары Александр Зверев — Хольгер Руне.
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