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Даниил Медведев объяснил поражение от де Минора на «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев объяснил поражение от де Минора на «Ролан Гаррос»
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от австралийца Алекса де Минора в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 14:30 МСК
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		2 1 3
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Уровень Алекса был выше моего, это началось с 2:1 в первом сете. После моего брейка я выиграл одно очко на его подаче, а на моей были страшные геймы. Я старался, боролся, но он находил решение каждому моему удару и ответу. Алекс играл лучше, я не смог поднять свой уровень и выиграть», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Де Минор впервые в карьере сыграет в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Его соперником станет победитель пары Александр Зверев — Хольгер Руне.

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