Даниил Медведев объяснил поражение от де Минора на «Ролан Гаррос»

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от австралийца Алекса де Минора в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024.

«Уровень Алекса был выше моего, это началось с 2:1 в первом сете. После моего брейка я выиграл одно очко на его подаче, а на моей были страшные геймы. Я старался, боролся, но он находил решение каждому моему удару и ответу. Алекс играл лучше, я не смог поднять свой уровень и выиграть», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Де Минор впервые в карьере сыграет в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Его соперником станет победитель пары Александр Зверев — Хольгер Руне.