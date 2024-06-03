Медведев: не могу сказать, что играл плохо, просто не нашёл решений
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей игре в матче с австралийцем Алексом де Минором в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024.
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 14:30 МСК
11
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
3 : 1
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5
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Мозоль никак не повлияла. Почувствовал, что она начала болеть. Когда она болит, значит, может открыться, а вот это уже плохо. На «Ролан Гаррос» доволен подачей. Мне кажется, я хорошо подавал, принимал. Если бы на харде так подавал, матч с Алексом был бы другой.
Да, условия из-за отсутствия крыши сегодня были другие. Крыша чуть меняет темп и отскок. Но сумасшедшей разницы не было. Не считаю, что играл плохо, но перестал находить решения. Я пытался искать, но ничего не сработало», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Комментарии
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