Медведев: не могу сказать, что играл плохо, просто не нашёл решений

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей игре в матче с австралийцем Алексом де Минором в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024.

«Мозоль никак не повлияла. Почувствовал, что она начала болеть. Когда она болит, значит, может открыться, а вот это уже плохо. На «Ролан Гаррос» доволен подачей. Мне кажется, я хорошо подавал, принимал. Если бы на харде так подавал, матч с Алексом был бы другой.

Да, условия из-за отсутствия крыши сегодня были другие. Крыша чуть меняет темп и отскок. Но сумасшедшей разницы не было. Не считаю, что играл плохо, но перестал находить решения. Я пытался искать, но ничего не сработало», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.