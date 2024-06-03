Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева уверенно вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2024

Мирра Андреева уверенно вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

38-я ракетка мира из России Мирра Андреева вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2024.

В матче 1/8 финала она обыграла бывшую российскую теннисистку, ныне представляющую Францию, Варвару Грачёву (88-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу Андреевой.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 17:50 МСК
Варвара Грачёва
88
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2
7 		6
         
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. На счету Андреевой пять эйсов и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных. Россиянка допустила три двойные ошибки. Французская теннисистка один раз подала навылет, сделала одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024 Андреева сыграет со второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши, в финале «Ролан Гаррос» — 2023 обыгравшая чешскую теннисистку Каролину Мухову — 6:2, 5:7, 6:4.

Материалы по теме
Джокович в сете от поражения на «РГ»! А 17-летняя Мирра — в 1/4 финала. LIVE!
Live
Джокович в сете от поражения на «РГ»! А 17-летняя Мирра — в 1/4 финала. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android