Мирра Андреева уверенно вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2024

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38-я ракетка мира из России Мирра Андреева вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2024.

В матче 1/8 финала она обыграла бывшую российскую теннисистку, ныне представляющую Францию, Варвару Грачёву (88-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу Андреевой.

Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. На счету Андреевой пять эйсов и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных. Россиянка допустила три двойные ошибки. Французская теннисистка один раз подала навылет, сделала одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024 Андреева сыграет со второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши, в финале «Ролан Гаррос» — 2023 обыгравшая чешскую теннисистку Каролину Мухову — 6:2, 5:7, 6:4.