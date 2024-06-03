Медведев: на грунте Карлос, Янник и Новак меня обыграют. На харде — другой вопрос

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не представляет угрозы соперникам из топ-3 рейтинга ATP на грунтовом покрытии.

«На грунте я игрок топ-10, топ-15. Я играл с Алексом, который недавно почти обыграл Алькараса на грунте, у него был матчбол. Он умеет играть, сегодня выдал хороший матч. На Харде и траве я бы нашёл решения, на грунте у меня меньше оружий. Я вряд ли обыграю на грунте Карлоса, Новака, Янника, если они проведут свой лучший матч, а вот на харде — другой вопрос. Буду стараться там», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Де Минор впервые в карьере сыграет в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Его соперником станет победитель пары Александр Зверев — Хольгер Руне.