«Кажется, я превратился в специалиста по грунту». Де Минор — после победы над Медведевым

11-я ракетка мира из Австралии Алекс де Минор прокомментировал выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В матче 1/8 финала он обыграл россиянина Даниила Медведева. Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:2, 6:1, 6:3 в пользу де Минора.

«Это необычайная победа. Я всегда думал, что мне, чтобы хорошо играть на грунте, нужны жаркие условия. Но весь этот турнир доказывает обратное. Полный шок для системы, для всего, во что я когда-либо верил. Сейчас самое сложное – общаться с командой, потому что они гордятся мной. Они давали мне послабления, потому что все эти годы жаловался на свой уровень на грунте, а теперь показал тут свой лучший результат на ТБШ. Кажется, я превратился в специалиста по грунту.

Здорово, что я добрался до этой стадии. Но это не только я сам. Вся страна показывает, на что мы способны, как мы сильны. Посмотрите, сколько нас в топ-100, и мы продолжаем идти вперёд. Просто для примера, что такое австралийская «химия», сегодня меня поддерживал Танаси Коккинакис. Это круто, если честно. Невероятное ощущение поддержки от своих товарищей по команде и твоих друзей в туре. Ощущения классные», — сказал де Минор на пресс-конференции.