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Андреева: когда трибуны кричали «Варвара!», я представляла, что они скандируют моё имя

Андреева: когда трибуны кричали «Варвара!», я представляла, что они скандируют моё имя
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38-я ракетка мира из России Мирра Андреева прокомментировала выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2024. В матче 1/8 финала она обыграла бывшую российскую теннисистку, ныне представляющую Францию, Варвару Грачёву (88-я в рейтинге WTA).

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 17:50 МСК
Варвара Грачёва
88
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2
7 		6
         
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Ощущения потрясающие. Всегда тяжело играть против подруги. Знала, что это будет тяжёлая битва не только по игре, но и психологически. Готовилась ко всему. Было непросто играть против французской публики (смеётся), но я очень счастлива, что смогла это преодолеть. Спасибо за поддержку – пусть не от всех, а только от некоторых из вас (смеётся).

Спасибо моему тренеру, мы упорно работали последние месяцы. Чувствую, что я расту, и очень рада, что вы это замечаете. Я сохраняю спокойствие в тяжёлые моменты, потому что серьёзно над этим работала. Очень счастлива, что это приносит результат.

Я знала, что будет непросто, но я знаю, как обернуть в свою пользу то, что болеют против меня. Когда трибуны очень сильно болеют против меня, я использую это, чтобы подбадривать себя. Это помогает. Когда трибуны кричали «Варвара, Варвара!», я представляла, что они скандируют моё имя. Это помогло (смеётся)», — сказала Андреева в интервью на корте.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024 Андреева сыграет со второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко.

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