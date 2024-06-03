«Мне было очень жаль Анастасию». Соболенко — о победе Свёнтек над Потаповой за 40 минут

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о победе Иги Свёнтек над Анастасией Потаповой со счётом 6:0, 6:0 в рамках 1/8 финала «Ролан Гаррос».

«Я смотрела тот матч и думала, что это просто другой уровень по накалу. И мне было очень жаль Анастасию, потому что Ига была слишком хороша. Старалась не думать о том, чтобы попытаться сделать так же. Говорила себе – нет, Арина. Фокусируйся на себе, тебе не нужно перебивать её результат. Это нормально. Это просто её мир с этими «баранками». Это – её, так и оставь это ей. Я буду более любезна к своему сопернику», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.