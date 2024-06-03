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Джокович назвал «нелепостью» ситуацию с кортом, из-за которой он получил повреждение

Джокович назвал «нелепостью» ситуацию с кортом, из-за которой он получил повреждение
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В эти минуты проходит матч 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024 между первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем и представителем Аргентины Франсиско Серундоло. Джокович попросил привести корт в порядок, но получил отказ. Серб назвал «нелепостью» данную ситуацию, так как по её итогу повредил ногу.

«Я повредил колено, и всё, о чём я прошу, — это чтобы вы почаще приводили в порядок корт, потому что я просто продолжаю скользить», — сказал Джокович супервайзеру.

Во втором сете Джоковичу понадобился медицинский перерыв из-за проблем с ногой. Отметим, Новак вышел на матч с пластырем на месте повреждения.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 17:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
5-й сет
2 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		5 3 7 3
1 		7 6 5 2
             
Франсиско Серундоло
27
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, обыгравший в финале «Ролан Гаррос» — 2023 норвежца Каспера Рууда — 7:6, 6:3, 7:5.

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