Джокович назвал «нелепостью» ситуацию с кортом, из-за которой он получил повреждение

В эти минуты проходит матч 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024 между первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем и представителем Аргентины Франсиско Серундоло. Джокович попросил привести корт в порядок, но получил отказ. Серб назвал «нелепостью» данную ситуацию, так как по её итогу повредил ногу.
«Я повредил колено, и всё, о чём я прошу, — это чтобы вы почаще приводили в порядок корт, потому что я просто продолжаю скользить», — сказал Джокович супервайзеру.
Во втором сете Джоковичу понадобился медицинский перерыв из-за проблем с ногой. Отметим, Новак вышел на матч с пластырем на месте повреждения.
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Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, обыгравший в финале «Ролан Гаррос» — 2023 норвежца Каспера Рууда — 7:6, 6:3, 7:5.
- 3 июня 2024
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