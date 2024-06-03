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Грачёва — о смене гражданства: я люблю Францию и хочу жить во Франции как француженка

Грачёва — о смене гражданства: я люблю Францию и хочу жить во Франции как француженка
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88-я ракетка мира бывшая российская теннисистка Варвара Грачёва высказалась о выступлении за Францию.

— В России не так много людей знали, что вы сменили гражданство. Это из-за ситуации на Украине, и вы начали процесс за несколько лет до этого. Почему приняли такое решение?
— Я приняла это решение, когда в 2018-м мой ментальный тренер спросил меня, хочу ли я стать француженкой, и я ответила «да». Я не знала о преимуществах, но решилась на это. Если тщательно подходишь к процессу, это занимает много времени. Мне было непросто, потому что я не играла на Кубке Билли Джин Кинг. Но затем я предприняла все необходимые шаги для начала процесса.

— Во французских СМИ говорят, что вы во Франции ради сыра и вина.
— Да.

— Наверное, были и другие причины?
— Да. Потому что я люблю Францию и хочу жить во Франции как француженка.

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