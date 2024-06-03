Андреева поделилась ожиданиями от матча с Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

38-я ракетка мира из России Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего матча со второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко в рамках четвертьфинала «Ролан Гаррос».

«Естественно, внесём какие-то изменения в тактику перед игрой с Ариной. Но я просто пойду и сыграю матч. Посмотрим, что случится. Посмотрим, смогу ли я воплотить план», — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, в матче 1/8 финала Андреева обыграла бывшую российскую теннисистку, ныне представляющую Францию, Варвару Грачёву (88-я в рейтинге WTA).

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши, в финале «Ролан Гаррос» — 2023 обыгравшая чешскую теннисистку Каролину Мухову — 6:2, 5:7, 6:4.