Кафельников: для юной Мирры Андреевой 1/4 финала на «Ролан Гаррос» — триумф

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал выход 38-й ракетки мира из России Мирры Андреевой в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

«Я так понимаю, что это первый четвертьфинал для Мирры Андреевой. Конечно, это безумный успех и триумф для неё. Дойти до такой стадии в таком юном возрасте и против таких конкурентов — это идёт на пользу.

Не буду оценивать будущее Андреевой. Всякое может быть. Если она будет продолжать работать, результаты однозначно будут», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024 Андреева сыграет со второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко.