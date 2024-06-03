Кафельников: для юной Мирры Андреевой 1/4 финала на «Ролан Гаррос» — триумф

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал выход 38-й ракетки мира из России Мирры Андреевой в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
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«Я так понимаю, что это первый четвертьфинал для Мирры Андреевой. Конечно, это безумный успех и триумф для неё. Дойти до такой стадии в таком юном возрасте и против таких конкурентов — это идёт на пользу.
Не буду оценивать будущее Андреевой. Всякое может быть. Если она будет продолжать работать, результаты однозначно будут», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024 Андреева сыграет со второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко.
- 3 июня 2024
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