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Кафельников: для юной Мирры Андреевой 1/4 финала на «Ролан Гаррос» — триумф

Кафельников: для юной Мирры Андреевой 1/4 финала на «Ролан Гаррос» — триумф
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал выход 38-й ракетки мира из России Мирры Андреевой в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 17:50 МСК
Варвара Грачёва
88
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2
7 		6
         
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Я так понимаю, что это первый четвертьфинал для Мирры Андреевой. Конечно, это безумный успех и триумф для неё. Дойти до такой стадии в таком юном возрасте и против таких конкурентов — это идёт на пользу.

Не буду оценивать будущее Андреевой. Всякое может быть. Если она будет продолжать работать, результаты однозначно будут», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024 Андреева сыграет со второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко.

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