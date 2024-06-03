Андреева: есть немного давления из-за того, что осталась единственной из России на «РГ»

38-я ракетка мира из России Мирра Андреева заявила, что испытывает давление из-за того, что осталась единственной представительницей России на «Ролан Гаррос».

— В турнире из россиян осталась только ты. Это гордость или давление?

— Давление немного. Я видела, как играли ребята. Когда Элина взяла первый сет, подумала: «Ого, это круто». Но, видимо, Паолини опытом её задавила. Но да, я осталась последняя, это давление, но оно всегда есть», — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, в матче 1/8 финала Андреева обыграла бывшую российскую теннисистку, ныне представляющую Францию, Варвару Грачёву (88-я в рейтинге WTA).

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши, в финале «Ролан Гаррос» — 2023 обыгравшая чешскую теннисистку Каролину Мухову — 6:2, 5:7, 6:4.