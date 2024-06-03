Джокович поскользнулся во время игры с Серундоло и повторно пожаловался на корт

В эти минуты проходит матч 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024 между первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем и представителем Аргентины Франсиско Серундоло. Джокович второй раз за матч пожаловался на качество корта. Серб недоволен поверхностью грунтового покрытия. В одном из эпизодов он поскользнулся и упал.

«Молодцы сотрудники и супервайзер. Вы же всё знаете лучше нас. Корты совсем не скользкие», — обратился Джокович к сотрудникам матча.

Ранее Джокович просил привести корт в порядок, но получил отказ. Серб назвал «нелепостью» данную ситуацию, так как по её итогу повредил ногу.

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, обыгравший в финале «Ролан Гаррос» — 2023 норвежца Каспера Рууда — 7:6, 6:3, 7:5.