Селиваненко: победа Андреевой — ступенька вверх для её начинающейся карьеры
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Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко прокомментировал выход 38-й ракетки мира из России Мирры Андреевой в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 17:50 МСК
88
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
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38
Мирра Андреева
М. Андреева
«Отличная победа для Мирры Андреевой. Это ещё одна ступенька вверх для начинающейся карьеры Мирры», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024 Андреева сыграет со второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко.
Напомним, женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши, в финале «Ролан Гаррос» — 2023 обыгравшая чешскую теннисистку Каролину Мухову — 6:2, 5:7, 6:4.
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