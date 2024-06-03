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Селиваненко: победа Андреевой — ступенька вверх для её начинающейся карьеры

Селиваненко: победа Андреевой — ступенька вверх для её начинающейся карьеры
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Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко прокомментировал выход 38-й ракетки мира из России Мирры Андреевой в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
03 июня 2024, понедельник. 17:50 МСК
Варвара Грачёва
88
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2
7 		6
         
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Отличная победа для Мирры Андреевой. Это ещё одна ступенька вверх для начинающейся карьеры Мирры», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024 Андреева сыграет со второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко.

Напомним, женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши, в финале «Ролан Гаррос» — 2023 обыгравшая чешскую теннисистку Каролину Мухову — 6:2, 5:7, 6:4.

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