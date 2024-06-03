Селиваненко: победа Андреевой — ступенька вверх для её начинающейся карьеры

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко прокомментировал выход 38-й ракетки мира из России Мирры Андреевой в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

«Отличная победа для Мирры Андреевой. Это ещё одна ступенька вверх для начинающейся карьеры Мирры», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024 Андреева сыграет со второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко.

Напомним, женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши, в финале «Ролан Гаррос» — 2023 обыгравшая чешскую теннисистку Каролину Мухову — 6:2, 5:7, 6:4.